За останні 11-12 років по всій Росії закрили понад 10 тисяч татарських шкіл та гімназій, - голова еміграційного уряду Татарстану Кашапов

Про це голова уряду незалежного Татарстану у вигнанні, колишній політв'язень Кремля Рафіс Кашапов заявив в інтерв'ю українському порталу "Новинарня".

"Татарську мову, можна сказати, знищено. У школах її вже майже не вивчають, а в небагатьох нібито татарських гімназіях і школах діти насправді розмовляють російською", - зазначив політик.

"За останні 11-12 років по всій Росії закрили понад 10 тисяч татарських шкіл та гімназій. Близько п’яти тисяч викладачів татарської мови за останні два роки втратили роботу та стали викладачами російської мови. Це культурний та моральний геноцид проти нашого народу казанських татар. Таке відбувається і щодо всіх інших неросійських народів РФ", - конкретизував Кашапов.

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Окрім цього, продовжив Рафіс Кашапов, в Татарстані постійно відбувається пропаганда “русского міра”.

"Ця пропаганда працює 24 години на добу. Постійно пропагується російська культура, історія, мова. Виходить, що росіяни - це “велика нація”, а решта народів - “другосортні”. В останні роки в Татарстані показують серіали про так звану “велич російського народу”. І навіть у селах люди похилого віку почали говорити російською", - наголосив голова еміграційного уряду татар Поволжя.

"Тільки шляхом деколонізації, створення своєї національної татарської держави ми отримаємо можливість наново вивчати нашу рідну татарську мову", - підсумував Кашапов.