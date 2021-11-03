За попередніми даними, в авіакатастрофі під Іркутськом було 2 українці - прессекретар МЗС
За попередніми даними, на борту білоруського літака АН-12, що розбився у Росії, були 2 українці
Про це повідомив прессекретар МЗС Олег Ніколенко.
"За попередньою інформацією, в складі екіпажу АН-12, який розбився біля Іркутська, були 2 українці. Консульство в Новосибірську встановило зв'язок із МНС РФ, очікує результати ідентифікації жертв, з’ясовує обставини катастрофи", - написав Ніколенко.
Білоруський вантажний рейс летів із Якутська в Іркутськ. Загинуло 5 людей. Точна кількість членів екіпажу поки невідома.
- Як повідомлялося раніше, в Росії біля Іркутська розбився літак Ан-12.
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