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За професійну стійкість під час війни: Укрпошта отримала відзнаку від Національного поштового музею США

8 листопада, 2023 середа
10:30
Суспільство Укрпошта

Укрпошта отримала особливу відзнаку від Національного поштового музею США: компанію відзначили за професійну стійкість під час війни та вклад в історію пошти та філателії

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський. 

Смілянській відзвітував про робочу поїздку до Вашингтона та зазначив, що компанія отримала особливу відзнаку від Смітсонівського поштового музею. Її отримали від голови музею Еліота Грубера та керівника Смітсонівського інституту Лонні Банча. Нагородження відбувається раз на кілька років. 

"Хто не знає, Смітсонівський інститут – це найбільший музейний та дослідницький центр у світі, що включає 19 музеїв (включно з найбільшим у світі музеєм космосу), 21 бібліотеку, і т.і. Його бюджет більше $1.6 мільярдів на рік. Хочеться вірити, що і в нас колись будуть такі інституції, а поки дякуємо за підтримку і пишаємось нагородою", - зазначив гендиректор Укрпошти. 

Укрпошта отримала відзнаку від Національного поштового музею США

Фото: facebook сторінка Ігоря Смілянського

"Смітсонівський національний поштовий музей визнає Укрпошту та її колектив за їхні неймовірні зусилля допомагати жителям України під час війни і їхній позитивний вклад у поштову та філателічну історію попри величезні труднощі", - вказано на нагороді. 

Смілянський розповів, що під час поїздки до Вашингтона також відбулися перемовини з поштою США. Компанії домовились підготувати двосторонню угоду, яка покликана суттєво зменшити тарифи, зокрема на посилки, з обох сторін. Також компанії прагнуть зменшити терміни доставки завдяки перегляду логістики. 

"Пошта США, найбільша у світі, досить нечасто укладає такі угоди і ми працювали декілька років поспіль, щоб цього досягнути. Зазвичай від домовленостей до угоди можуть йти роки, але ми спробуємо пройти цей шлях протягом декількох місяців", - наголосив Смілянський. 

  • Раніше Укрпошта отримала три нагороди щорічної міжнародної галузевої Премії World Post and Parcel Award відразу в трьох категоріях: "Філателістична кампанія року", "Поштовий оператор" та в спеціальній номінації "Лідер галузі". 
Світ
Україна
Укрпошта
США
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