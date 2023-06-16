Укрпошта отримала три відзнаки премії World Post & Parcel Awards 2023

Про це повідомляє пресслужба Укрпошти та гендиректор компанії Ігор Смілянський.

Зазначається, що компанія перемогла відразу в трьох категоріях: "Філателістична кампанія року", "Поштовий оператор" та в спеціальній номінації "Лідер галузі".

У цих номінаціях Укрпошта отримала премію за найкращу марку світу 2022 року - "Русскій воєнний корабль, іді...". Також компанії дали нагороду за стійкість та доставку по всьому світу попри закриття аеропортів та за роботу на звільнених територіях у всіх куточках країни. А сам Смілянський отримав нагороду в спеціальній номінації премії - "Лідер галузі". Цією нагородою вшановують найвпливовіших професіоналів за їх успіхи, вагомі внески, інновації та розвиток у просування галузі поштової та експрес-доставки.

Фото: Ігор Смілянський

"Для нашої компанії та всієї країни 2022 рік став роком складних випробувань та викликів. Укрпошта не зупиняла роботу, попри широкомасштабну війну, важкі та небезпечні умови праці, обстріли, блекаути, зруйновані і пошкодженні відділення, розстріляні автомобілі. Героїчні працівники Укрпошти кожен день ризикують власним життям, виїжджаючи на прифронтові території, аби наші люди, які знаходяться там, відчували підтримку та мали все необхідне. Ці нагороди - беззаперечна заслуга команди і приклад життєстійкості для всього поштового світу. Пишаюся кожним", - поділився Смілянський.