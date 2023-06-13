Від продажу благодійного випуску марки "Русскій воєнний корабль..." Укрпошті вдалося зібрати мільйон на дрони для ЗСУ
Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ
Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.
"За лічені години ми зібрали один мільйон гривень з продажу благодійного випуску презентаційної рамки з маркою "Русскій воєнний корабль, іді …!" та відбитком штемпеля "Перший день", - написав гендиректор.
Укрпошта разом із благодійним фондом KSE Foundation відправляє 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на Донецький та Запорізький напрямки.
Дрони здатні літати 46 хвилин, рухатися зі швидкістю 68,4 км/год та підійматися на висоту 6 тис. м.
Фото: Ігор Смілянський
"Дякую нашій команді, яка все це зробила можливим і усім Вам, хто долучився до цієї гідної справи! Але не зупиняємося і донатимо далі, бо лотів у нас багато, як і тимчасово окупованих кілометрів", - додав Смілянський.
Також гендиректор згадав про "херсонські" марки, які усі вже продали. Гроші також спрямують на допомогу, а яку саме повідомлять пізніше.
- 12 квітня, на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
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