Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"За лічені години ми зібрали один мільйон гривень з продажу благодійного випуску презентаційної рамки з маркою "Русскій воєнний корабль, іді …!" та відбитком штемпеля "Перший день", - написав гендиректор.

Укрпошта разом із благодійним фондом KSE Foundation відправляє 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на Донецький та Запорізький напрямки.

Дрони здатні літати 46 хвилин, рухатися зі швидкістю 68,4 км/год та підійматися на висоту 6 тис. м.

Фото: Ігор Смілянський

"Дякую нашій команді, яка все це зробила можливим і усім Вам, хто долучився до цієї гідної справи! Але не зупиняємося і донатимо далі, бо лотів у нас багато, як і тимчасово окупованих кілометрів", - додав Смілянський.

Також гендиректор згадав про "херсонські" марки, які усі вже продали. Гроші також спрямують на допомогу, а яку саме повідомлять пізніше.