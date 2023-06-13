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Від продажу благодійного випуску марки "Русскій воєнний корабль..." Укрпошті вдалося зібрати мільйон на дрони для ЗСУ

13 червня, 2023 вiвторок
08:29
Суспільство марка Русский военный корабль

Завдяки новій тисячі примірників марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", на річницю випуску, вдалося зібрати мільйон гривень на 10 безпілотників DJI Mavic 3 для ЗСУ

Про це інформує генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

"За лічені години ми зібрали один мільйон гривень з продажу благодійного випуску презентаційної рамки з маркою "Русскій воєнний корабль, іді …!" та відбитком штемпеля "Перший день", - написав гендиректор.

Укрпошта разом із благодійним фондом KSE Foundation відправляє 10 квадрокоптерів DJI Mavic 3 на Донецький та Запорізький напрямки.

Дрони здатні літати 46 хвилин, рухатися зі швидкістю 68,4 км/год та підійматися на висоту 6 тис. м.

Фото: Ігор Смілянський

"Дякую нашій команді, яка все це зробила можливим і усім Вам, хто долучився до цієї гідної справи! Але не зупиняємося і донатимо далі, бо лотів у нас багато, як і тимчасово окупованих кілометрів", - додав Смілянський.

Також гендиректор згадав про "херсонські" марки, які усі вже продали. Гроші також спрямують на допомогу, а яку саме повідомлять пізніше.

  • 12 квітня, на річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ.
Укрпошта
марки
ЗСУ
Війна з Росією
Ігор Смілянський
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