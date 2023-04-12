Про це пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.

Вартість марки - 1600 гривень, з них 1000 піде на дрони. Таким чином Укрпошта планує зібрати 1 млн гривень.

"Маємо 1000 примірників однойменної презентаційної рамки з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому", - пише Смілянський.

Він також нагадав, що у цей день в 1961 році Радянський Союз запускав супутник з Гагаріним, а Укрпошта - першу марку.

"Ми вирішили, що відсвяткувати таку подію ми маємо так, щоб ще хтось або щось пішли за кораблем. Тож водну стихію ми опанували, починаємо опановувати повітряну – збираємо на дрони для ЗСУ. Я навіть впевнений, що ми назбираємо мільйон на квадрокоптери за кілька годин (чи, може, хвилин?). Як казав Гагарін - "Поїхали", - йдеться у повідомленні.