Укрпошта виставила на продаж тисячу марок "Русскій воєнний корабль...", щоб зібрати на дрони для ЗСУ
На річницю випуску марки "Русскій воєнний корабль, іді...!", Укрпошта випустила ще 1000 примірників, аби зібрати кошти на дрони для ЗСУ
Про це пише гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський.
Вартість марки - 1600 гривень, з них 1000 піде на дрони. Таким чином Укрпошта планує зібрати 1 млн гривень.
"Маємо 1000 примірників однойменної презентаційної рамки з легендарною поштовою маркою та відбитком штемпеля "Перший день", яким марка гасилася в день введення в обіг на київському головпоштамті рік тому", - пише Смілянський.
Він також нагадав, що у цей день в 1961 році Радянський Союз запускав супутник з Гагаріним, а Укрпошта - першу марку.
"Ми вирішили, що відсвяткувати таку подію ми маємо так, щоб ще хтось або щось пішли за кораблем. Тож водну стихію ми опанували, починаємо опановувати повітряну – збираємо на дрони для ЗСУ. Я навіть впевнений, що ми назбираємо мільйон на квадрокоптери за кілька годин (чи, може, хвилин?). Як казав Гагарін - "Поїхали", - йдеться у повідомленні.
- У вівторок, 11 квітня, Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марки в Україні.
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