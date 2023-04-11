В Україні випустять першу NFT-марку
У вівторок, 11 квітня, Укрпошта заявила про випуск першої NFT-марку в Україні
Про це в telegram-каналі повідомив Генеральний Директор АТ "Укрпошта".
"Розумію, що зараз всі обговорюють інший закон, тим не менш, вчора, поки ми запускали марку "Kalush Orchestra" і це було круто, 283 голосами за депутати ВР прийняли за основу закон про NFT-марку. Щиро дякую авторам Ю. Киселю, М. Зуєву та всім, хто голосував за (хто проти ми теж знаємо)", - зазначається у дописі.
Відомо, що цей закон дозволить Україні стати однією з перших країн світу, яка запустить NFT-марки, а також – зібрати значні кошти для ЗСУ.
Довідка
Законопроєкт №8280 із поправками до закону "Про поштовий зв'язок" було прийнято за основу 283 голосами. Згідно пояснювальній записці до документа, він покликаний удосконалити область поштового зв'язку.
Прийнятий документ визначає цифрову поштову марку як об'єкт образотворчого мистецтва, що не є засобом оплати послуги поштового зв'язку з пересилання письмової кореспонденції. Випускатиме такі NFT національний поштовий оператор "Укрпошта", і цій самій компанії належатимуть права на цифрове зображення поштової марки.
- Вранці 4 квітня Укрпошта презентувала марку "Kalush", яку присвятила гурту Kalush Orchestra.
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