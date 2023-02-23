За рік росіяни завдали 225 ударів по 112 життєво важливих об’єктах інфраструктури України

Про це розповів під час пресконференції генпрокурор України Андрій Костін.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україні було зруйновано або пошкоджено понад 81 тисячу цивільних об’єктів. Це 62 229 житлових будинків, 2309 навчальних і виховних закладів, 97 релігійних споруд, 462 медичні заклади та інші споруди.

За цей час росіяни пошкодили або знищили в Україні 4040 інфраструктурних мереж – газопроводів водопроводів, електромереж.

Від жовтня 2022 року, ворог цілеспрямовано знищує критичну цивільну інфраструктуру в Україні, зокрема, енергетичну. Загалом за рік повномасштабного вторгнення було завдано 255 ударів по 112 обʼєктах. Понад 77% ударів, 197 – із жовтня по лютий.

"Ми розглядаємо ці атаки як навмисне створення непридатних для життя умов. Що відповідає одній з ознак геноциду, вказаній у Конвенції ООН про запобігання злочину геноциду та покарання за нього", – зазначив Андрій Костін.

Він додав, що агресія Росії спричинила довгострокову шкоду довкіллю, яку весь світ відчуватиме протягом десятиліть. Збитки українській екології, за даними уряду, вже перевищили 46 мільярдів доларів США.