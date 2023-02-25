За рік війни російські олігархи втратили близько $67 млрд, - Bloomberg
Від початку повномасштабного вторгнення 23 російські олігархи сумарно втратили статки на близько 67 млрд доларів США
Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що станом на 23 лютого 2022 року 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів. Через рік олігархи втратили $67 млрд зі своїх сукупних статків.
Автори стверджують, що падіння відбулося на 20%, що понад у чотири рази більше, ніж у решти тих, хто входить до списку Bloomberg Billionaires Index.
Найбільше втратив Олексій Мордашов , основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення Росії з його статків було знищено $6,7 млрд.
"Аналіз ультрабагатих російських верств населення свідчив, що кілька раундів різноманітних санкцій з боку США, Великобританії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді сукупний капітал мільярдерів знизився уже через кілька тижнів після вторгнення", - зазначили журналісти.
- Нагадаємо, країни Європейського Союзу пізно ввечері в п'ятницю погодили десятий пакет санкцій проти Росії, який символічно ухвалили рівно через рік із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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