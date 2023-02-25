За рік війни російські олігархи втратили близько $67 млрд, - Bloomberg

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що станом на 23 лютого 2022 року 23 російські мільярдери, які входили до 500 найбагатших людей світу, мали загальний статок у 339 мільярдів доларів. Через рік олігархи втратили $67 млрд зі своїх сукупних статків.

Автори стверджують, що падіння відбулося на 20%, що понад у чотири рази більше, ніж у решти тих, хто входить до списку Bloomberg Billionaires Index.

Найбільше втратив Олексій Мордашов , основний власник ПАТ "Северсталь", одного з найбільших виробників сталі в Росії. З моменту вторгнення Росії з його статків було знищено $6,7 млрд.

"Аналіз ультрабагатих російських верств населення свідчив, що кілька раундів різноманітних санкцій з боку США, Великобританії та Європейського Союзу мали обмежений довгостроковий ефект. Насправді сукупний капітал мільярдерів знизився уже через кілька тижнів після вторгнення", - зазначили журналісти.