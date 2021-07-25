За самосуд над викладачкою переслідують ветерана АТО-ООС, що отримав на війні інвалідність

Про це розповідає Еспресо.TV.



"Отримав на війні поранення та має інвалідність", - пише про нього Чернівецький промінь.



За словами Дмитра, викладачка вимагала 300 євро за те, щоб його син отримав диплом. Після цього він написав відповідну заяву до Нацполіції, але не дочекавшись, як він вважає, належної реакції, вирішив облити жінку нечистотами й викласти запис своїх дій у мережу.



24 липня 15 правоохоронців прийшли до нього з обшуком.



Шукали відро, з якого й було вилито нечистоти на викладачку, та телефон, на який здійснювався запис того дійства.



В поліції кажуть, що Дмитро Корней нібито поводився агресивно. Також у нього, за офіційною інформацією, було вилучено незареєстрвоаний пістолет.



"У місті подейкують, що викладачка мала родичів у правоохоронних органах, і саме з цим пов’язана така "гра мускулів" поліції", - зазначає видання.



Підтвердження бойового шляху Дмитра можна побачити на фейсбуці його дружини Адели Корней. Там багато світлин з передової, датованих 2015-2016 роками.





Дмитро та Адела Корней (ліворуч) з Яною Зінкевич





Дмитро Корней з своїми дітьми. Як видно, чоловік має бойові нагороди





Дмитро Корней на фронті (крайній праворуч)



Також подружжя активно займається проукраїнською громадською діяльністю у складі "Правого сектору".





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