За Щастя та Станицю Луганську відбуваються важкі бої, ЗСУ взяли в полон окупантів
У районі Щастя та Станиці Луганської ЗСУ взяли в полон окупантів і оперативно реагують на дії ворога
Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.
"Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони", - зазначили в пресцентрі.
Українські військові оперативно реагують на обстановку й дають відсіч ворогу.
Щастя перебуває під повним контролем ЗСУ. Під час боїв окупанти зазнали суттєвих втрат у живій силі й техніці та відступили. Також кількох росіян узяли в полон.
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