За Щастя та Станицю Луганську відбуваються важкі бої, ЗСУ взяли в полон окупантів

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.



"Важкі бої точаться за Щастя і Станицю Луганську. Збройні сили РФ неодноразово намагалися форсувати річку та вклинитися в нашу лінію оборони", - зазначили в пресцентрі.



Українські військові оперативно реагують на обстановку й дають відсіч ворогу.



Щастя перебуває під повним контролем ЗСУ. Під час боїв окупанти зазнали суттєвих втрат у живій силі й техніці та відступили. Також кількох росіян узяли в полон.

Нагадаємо, раніше повідомляли, що Щастя разом з Маріуполем повернули під контроль ЗСУ.

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