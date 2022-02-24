Під контроль повернуто Маріуполь, Щастя, ведуться бої на Харківському напрямку та в ООС, - штаб ЗСУ
В Штабі ЗСУ заявили, що угруповання Збройних Сил України стійко тримають оборону держави
Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.
"У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці. Силами наших військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.
"Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - додали в ЗСУ.
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