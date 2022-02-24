Під контроль повернуто Маріуполь, Щастя, ведуться бої на Харківському напрямку та в ООС, - штаб ЗСУ

Про це повідомляє пресслужба Генерального штабу ЗСУ.



"У Чернігівській області вдалося зупинити противника. Важкі бої ведуться на Харківському напрямку та в районі проведення операції Об’єднаних сил, де противник поніс втрати в живій силі та техніці. Силами наших військ повернено під повний контроль міста Маріуполь та Щастя", - йдеться у повідомленні.



Зазначається, що знищено не менше 6 літаків, 2-х вертольотів та десятки одиниць броньованої техніки ворога.



"Складна ситуація на Херсонському напрямку, проте сили оборони України дають відсіч агресору", - додали в ЗСУ.

Нагадаємо, що у Харківській області в м. Чугуєв відбулися ворожі обстріли, внаслідок вибуху в одному із будинків загинув неповнолітній хлопчик.

Президент Зеленський заявив, що Україна розірвала дипломатичні відносини з Росією.