В одному з житлових будинків Харківщини внаслідок обстрілу сталася пожежа, загинув неповнолітній
У Харківській області в м. Чугуєв відбулися ворожі обстріли, внаслідок вибуху в одному із будинків загинув неповнолітній хлопчик
Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Харківській області в Facebook.
"Триває ліквідація пожежі у багатоквартирному будинку, що виникла в результаті ворожого обстрілу, є втрати цивільного населення
24 лютого о 08:23 на номер "101" надійшло повідомлення про пожежу у житловому 5-поверховому будинку за адресою: м. Чугуїв, мікрорайон Авіатор, буд. №157. Вона виникла внаслідок ворожого обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що до місця події виїхало 3 оперативних відділення Служби порятунку на автоцистернах, 1 автомобіль першої допомоги та автодрабина.
На момент прибуття рятувальників горіли балкони квартир на другому та третьому поверхах, а також квартира на четвертому. Загальна площа пожежі склала біля 100 кв.м.
"Від вибуху загинув неповнолітній хлопчик. Є поранені. Рятувальники евакуювали з палаючого будинку 15 його мешканців", - уточнили в пресслужбі.
Відомо, що о 09:50 відбулась локалізація вогню, наразі триває її ліквідація.
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