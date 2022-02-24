Росія обстріляла Україну з Криму: один прикордонник загинув

Про це повідомляє офіційний Facebook Державної прикордонної служби України.



В результаті обстрілу український прикордонник загинув, інформації про інші жертви - немає



"У результаті обстрілу з ракетних систем залпового вогню з території тимчасово окупованого Криму позицій прикордонників в районі населеного пункту Преображенка в Херсонській області один прикордонник загинув. Інформація про інші жертви встановлюється", - йдеться у заяві ДПСУ.

