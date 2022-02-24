На Донеччині Росія обстріляла околиці Авдіївки та чотирьох селищ
На Донеччині російські збройні формування обстріляли околиці Авдіївки та ще чотирьох селищ із мінометів та артилерії
Про це повідомив голова Донецької ВЦА Павло Кириленко.
"На цю годину на Донеччині зафіксовані обстріли фактично вздовж всієї лінії зіткнення.
Зокрема, із мінометів та артилерії обстріляні околиці Авдіївки, Зайцеве, Нью-Йорк, Південне, Шуми", - написав він.
Він додав, що у Новолуганському постраждав цивільний чоловік віком близько 60 років. Його у важкому стані доправили до медичного закладу у Бахмуті.
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