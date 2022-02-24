Українські військові відбили Щастя, близько 50 росіян загинули

Про це йдеться у Facebook.



"Місто Щастя (Луганська обл), яке було атаковано російським агресором, відвойовано. При спробі нападу знищена техніка і вбито близько 50 ворогів", - йдеться у повідомленні.





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