Вертоліт зі сторони Білорусі стріляв поблизу пункту пропуску "Славутич" у Чернігівській області

Про це повідомляє Держприкордонслужба.



"О 09:40 зі сторони РБ вертоліт без розпізнавальних знаків в районі мосту перед пунктом пропуску "Славутич" здійснив обстріл праворуч та ліворуч моста. Попередньо, постраждалих немає", - йдеться в повідомленні.



Прикордонники з бійцями ЗСУ тримають оборону.



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