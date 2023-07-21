Володимир Зеленський. Виступ під час вручення Шевченківської премії у 2020 році:

"Що держава повинна робити для культури? Ви знаєте, на цю тему ми з вами можемо годинами говорити. У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчилля запропонував йому збільшити видатки на оборону завдяки зменшенню видатків на культуру. На що Вінстон Черчилль відповів: а за що ми тоді воюємо? Ми й зараз воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура — це і є держава. Бо культура — це і є наш народ".

Читайте також: Кіно про Паровоза - символ загрозливої деградації

Володимир Зеленський. Звернення 20 липня 2023 року:

"У час такої війни максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований саме коштом позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали — все це важливо, але зараз інші пріоритети".

То за що ми тоді воюємо?!!

Джерело

Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України

Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.