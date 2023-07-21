За що воюємо?
Зеленський, на відміну від своїх попередніх тверджень, заявив, що тепер культура не у пріоритеті
Володимир Зеленський. Виступ під час вручення Шевченківської премії у 2020 році:
"Що держава повинна робити для культури? Ви знаєте, на цю тему ми з вами можемо годинами говорити. У роки Другої світової війни один з міністрів уряду Черчилля запропонував йому збільшити видатки на оборону завдяки зменшенню видатків на культуру. На що Вінстон Черчилль відповів: а за що ми тоді воюємо? Ми й зараз воюємо за нашу державу, за нашу культуру. Бо культура — це і є держава. Бо культура — це і є наш народ".
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Володимир Зеленський. Звернення 20 липня 2023 року:
"У час такої війни максимум державної уваги, а отже і державних ресурсів має йти на оборону. Очевидна річ. А кожен проєкт, який може бути реалізований коштом позабюджетних ресурсів, має бути реалізований саме коштом позабюджетних ресурсів. І це стосується різних сфер. І, зокрема, галузі культури: музеї, культурні центри, символи, серіали — все це важливо, але зараз інші пріоритети".
То за що ми тоді воюємо?!!
Про автора. Микола Княжицький, журналіст, народний депутат України
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