Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Київська міська держадміністрація спільно з Google запускають навчальну програму для бізнесу та державних службовців.

За інформацією керівника цифрової трансформації Києва та заступника голови КМДА Петра Оленича , перший тренінг "Цифрові можливості Google для розвитку малого та середнього бізнесу" відбудеться 30 серпня. Зареєструватися можна за посиланням

"Також у загальній програмі "Можливості цифрових інструментів Google для адміністративної роботи держслужбовців" та "Фотозйомка та оцифрування обʼєктів із використанням інструментів та сервісів Google", - зазначають у КМДА.

Повідомляється, що тренінги відбуватимуться в онлайн-форматі та будуть безоплатними. Серед спікерів – сертифікований тренер Google, місцевий експерт та сертифікований фотограф Google.

У Національному агентстві з питань державної служби допрацьовують навчальні матеріали та програми з вивчення англійської публічними службовцями, навчання буде безплатним і здійснюватиметься у співпраці з найбільшою освітньою компанією у світі "EF Language Learning Solutions".

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