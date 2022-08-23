Про це повідомляє Національне агентство з питань державної служби.

Як йдеться у повідомленні, у Національному агентстві з питань державної служби допрацьовують навчальні матеріали та програми з вивчення англійської публічними службовцями.

"Під час чергової онлайн-наради сторони обговорили зміст майбутньої програми, рівень знань та умінь, які мають опанувати публічні службовці за підсумками навчань. Також ішлося про низку організаційних моментів", - пише НАДС.

Також зазначається, що вивчення англійської мови для державних службовців буде безплатним.

"Така можливість буде надана абсолютно безкоштовно в рамках співпраці НАДС із найбільшою освітньою компанією у світі "EF Language Learning Solutions", - йдеться у повідомленні.

Голова НАДС Наталія Алюшина наголосила на важливості удосконалення публічними службовцями знань з англійської мови.

"Це "must have" для всіх категорій державних службовців, незалежно від рівня посади чи посадових обов’язків. Нагадаємо, що НАДС та "EF Language Learning Solutions" підписали Меморандум про співпрацю. Умови доступу і терміни впровадження навчальних програм буде оприлюднено під час "Рішельє-форуму публічної служби", що відбудеться 22-23 вересня", - пише НАДС.

Міністерство культури та інформаційної політики розробило законопроєкт про встановлення особливого статусу англійської мови в Україні як мови міжнародного спілкування.

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