За сто днів дії пільгових правил розмитнення "євроблях" бюджет отримав близько 1,4 млрд грн
За сто днів дії законів щодо спрощеного розмитнення автомобілів на "єврономерах" до бюджету надійшло близько 1,4 млрд грн
Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.
Згідно з повідомленням, за сто днів дії законів України №1402-ХІ та №1403-ІХ щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто на єврономерах було розмитнено майже 40 тис. автомобілів, а загальні надходження до бюджету склали близько 1,4 млрд грн.
Зазначається, що з 1 липня станом на 22 вересня 2021 року серед митниць лідерами з розмитнення "євроблях" стали Закарпатська митниця, де розмитнено 7 659 авто, Київська - 4 163 авто, Одеська - 4 093 авто, Чернівецька - 3 218 авто та Івано-Франківська - 2 361 авто.
У пресслужбі також нагадали, що скористатися спрощеними правилами можна до 10 листопада 2021 року, а до 8 лютого 2022 року - учасникам бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів.
- Нагадаємо, в Україні з 15 травня набрав чинності закон про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах.
- Нові правила розмитнення автомобілів на єврономерах почали діяти з 15 червня.
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