За сто днів дії пільгових правил розмитнення "євроблях" бюджет отримав близько 1,4 млрд грн

Про це повідомила пресслужба Державної митної служби України.



Згідно з повідомленням, за сто днів дії законів України №1402-ХІ та №1403-ІХ щодо спрощеного митного оформлення та оподаткування авто на єврономерах було розмитнено майже 40 тис. автомобілів, а загальні надходження до бюджету склали близько 1,4 млрд грн.



Зазначається, що з 1 липня станом на 22 вересня 2021 року серед митниць лідерами з розмитнення "євроблях" стали Закарпатська митниця, де розмитнено 7 659 авто, Київська - 4 163 авто, Одеська - 4 093 авто, Чернівецька - 3 218 авто та Івано-Франківська - 2 361 авто.



У пресслужбі також нагадали, що скористатися спрощеними правилами можна до 10 листопада 2021 року, а до 8 лютого 2022 року - учасникам бойових дій, які перебувають безпосередньо на території Операції Об'єднаних сил (ООС) більш як 90 днів з дня набрання чинності законів.

Нагадаємо, в Україні з 15 травня набрав чинності закон про пільгове розмитнення автомобілів на єврономерах.

Нові правила розмитнення автомобілів на єврономерах почали діяти з 15 червня.