За тиждень морпіхи знищили 70 росіян, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами

Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.

"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.

У період з 26 січня по 2 лютого морпіхи ліквідували 70 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 4 танки, 4 САУ, 7 БМП, 1 РСЗВ, 1 одиниця причіпної артилерії, 2 бойові броньовані машини, ЗРК, міномет, 4 безпілотники й 2 сховища з боєприпасами.