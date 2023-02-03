За тиждень морпіхи знищили 70 росіян, РСЗВ, ЗРК, 7 танків, 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами
З 26 січня по 2 лютого морські піхотинці ліквідували щонайменше 70 російських окупантів, знищили 4 безпілотники та 2 склади з боєприпасами
Про це повідомляє офіційний фейсбук Командування морської піхоти.
"Військовослужбовці військових частин та підрозділів Командування морської піхоти Військово-Морських сил ЗСУ у складі угруповань продовжують давати гідну відсіч агресору. Артилерійські військові частини та підрозділи ВМС завдавали вогневе ураження по російських окупантах", - пишуть морські піхотинці.
У період з 26 січня по 2 лютого морпіхи ліквідували 70 окупантів. Завдали РФ втрат у вигляді: 4 танки, 4 САУ, 7 БМП, 1 РСЗВ, 1 одиниця причіпної артилерії, 2 бойові броньовані машини, ЗРК, міномет, 4 безпілотники й 2 сховища з боєприпасами.
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