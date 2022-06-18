За три доби в ОРДЛО знищено 7 складів боєприпасів, - InformNapalm
За останні три доби на окупованому Донбасі знищено щонайменше 7 об'єктів, на яких росіяни розмістили запаси боєприпасів
Про це повідомляє міжнародна волонтерська OSINT-спільнота InformNapalm.
Джерела стверджують, що склади були знищені високоточними ударами: сім пострілів - 7 знищених цілей.
"Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів", - уточнює видання.
На думку джерел, це удари ЗСУ, а російські війська намагаються "розмити успіхи", прострілюючи центр міста меншими калібрами, щоб залякати населення і перебити чутки про точність роботи ЗСУ по складах боєприпасів.
"Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал росіян на Донбасі", - пояснюють журналісти.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
34.49
Купівля 34.49Продаж 35.36
-
EUR
Купівля 35.94Продаж 37.28
- Актуальне
- Важливе