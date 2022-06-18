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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією За три доби в ОРДЛО знищено 7 складів боєприпасів, - InformNapalm

За три доби в ОРДЛО знищено 7 складів боєприпасів, - InformNapalm

18 червня, 2022 субота
20:46
війна з Росією InformNapalm

За останні три доби на окупованому Донбасі знищено щонайменше 7 об'єктів, на яких росіяни розмістили запаси боєприпасів

Про це повідомляє міжнародна волонтерська OSINT-спільнота InformNapalm.

Джерела стверджують, що склади були знищені високоточними ударами: сім пострілів - 7 знищених цілей.

"Зокрема, лише знищений склад боєприпасів в окупованому Хрустальному (Красний Луч) містив до 1 тисячі тонн боєприпасів", - уточнює видання.

На думку джерел, це удари ЗСУ, а російські війська намагаються "розмити успіхи", прострілюючи центр міста меншими калібрами, щоб залякати населення і перебити чутки про точність роботи ЗСУ по складах боєприпасів.

"Це компіляція свідчень різних інсайдерів, яка дає приблизне уявлення щодо ситуації та вселяє обережний оптимізм щодо початку впровадження на фронті дій сучасних високоточних типів озброєнь, за допомогою яких українська армія точково зменшує бойові спроможності армії РФ та зрізає наступальний потенціал росіян на Донбасі", - пояснюють журналісти.

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боєприпаси
InformNapalm
ОРДЛО
склади
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2022, субота
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