За володіння зброєю висловилися 78% опитаних у Дії українців

Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Опитування серед користувачів Дії щодо володіння зброєю в Україні завершено. Воно стало наймасовішим. Усього за тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українців. Хоча це лиш четверте опитування, яке ми запустили в застосунку", - написав міністр.

Його результати виявились такими:

59% — вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях;

22% — зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення;

19% — відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.

Урядовець подякував усім, хто взяв участь в опитуванні та анонсував нові плебісцити у застосунку:

"Дякуємо за вашу активність. Така залученість – показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії. Зовсім скоро запустимо в Дії нові опитування".

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