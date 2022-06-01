За володіння зброєю висловилися 78% опитаних у Дії українців
Майже 60% з числа опитаних підтримують надання дозволу носити пістолет у громадських місцях
Про це повідомив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Опитування серед користувачів Дії щодо володіння зброєю в Україні завершено. Воно стало наймасовішим. Усього за тиждень у ньому взяли участь 1 726 452 українців. Хоча це лиш четверте опитування, яке ми запустили в застосунку", - написав міністр.
Його результати виявились такими:
- 59% — вважають, що всі громадяни, які відповідають вимогам закону, можуть мати пістолет та вільно носити його з собою в громадських місцях;
- 22% — зазначають, що пістолети категорично не повинні бути в обігу серед цивільного населення;
- 19% — відзначили, що пістолети можуть мати всі громадяни, які відповідають закону, та використовувати їх тільки в тирах чи на стрільбищах. У такому разі носити зброю з собою заборонено.
Урядовець подякував усім, хто взяв участь в опитуванні та анонсував нові плебісцити у застосунку:
"Дякуємо за вашу активність. Така залученість – показник того, що ми рухаємося у правильному напрямку. Не кожна держава сьогодні може комунікувати зі своїми громадянами за три кліки. Це безпрецедентний кейс прямої електронної демократії. Зовсім скоро запустимо в Дії нові опитування".
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