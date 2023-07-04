Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"

"Мене не мали права заарештовувати. В мене ідеальна процесуальна поведінка. Я сам приїхав до Львова і не збираюсь переховуватись. Щобільше, я хочу довести, що справа проти мене є повністю сфальсифікованою. Я маю дуже великий інтерес до цього, як публічна особа та юрист", - розповів Алєксєєв.

Народний депутат повідомив, що заставу за нього було внесено ще 3 липня

"Відразу після обшуків я прийшов до Верховної Ради та зробив заяву з трибуни парламенту. Саме тому суд не мав взагалі мене заарештовувати. Застава була внесена ще вчора, відразу після оголошення рішення суду. Зазвичай суд повинен дати 5 днів для внесення застави, однак всі розуміють, що комусь, схоже, потрібна картинка мого арешту. І тому лише сьогодні мені відпустили", - додав він.