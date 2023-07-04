Заарештовувати мене не мали права, але, схоже, комусь потрібна була картинка, - нардеп Алєксєєв
Народний депутат Сергій Алєксєєв вважає, що справа проти нього є повністю сфальсифікованою та має на меті розправу з опозицією
Про це він заявив в етері телеканалу "Еспресо"
"Мене не мали права заарештовувати. В мене ідеальна процесуальна поведінка. Я сам приїхав до Львова і не збираюсь переховуватись. Щобільше, я хочу довести, що справа проти мене є повністю сфальсифікованою. Я маю дуже великий інтерес до цього, як публічна особа та юрист", - розповів Алєксєєв.
Народний депутат повідомив, що заставу за нього було внесено ще 3 липня
"Відразу після обшуків я прийшов до Верховної Ради та зробив заяву з трибуни парламенту. Саме тому суд не мав взагалі мене заарештовувати. Застава була внесена ще вчора, відразу після оголошення рішення суду. Зазвичай суд повинен дати 5 днів для внесення застави, однак всі розуміють, що комусь, схоже, потрібна картинка мого арешту. І тому лише сьогодні мені відпустили", - додав він.
- 30 червня Офіс генпрокурора повідомив депутату від партії "Європейська Солідарність" Алєксєєву про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За місцем проживання нардепа СБУ та ДБР провели обшуки.
- 3 липня Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід та відправив депутата під варту на 60 діб.
- 4 липня народний депутат з фракції "Європейська солідарність" Сергій Алєксєєв, якого звинувачують у шахрайстві, був звільнений з-під варти під заставу 2,264 млн грн
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