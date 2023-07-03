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Суд відправив нардепа Алєксєєва під варту на 60 діб

3 липня, 2023 понедiлок
18:10
Суспільство Сергій Алєксєєв

Личаківський районний суд Львова обрав запобіжний захід депутату від партії "Європейська Солідарність" Сергію Алєксєєву та відправив його під варту на 60 діб

Про це повідомляє Еспресо.

Алєксєєву обрали запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою. У якості альтернативи визначено заставу в 2 млн 264 тис. грн.

Засідання з обрання запобіжного заходу Алєксєєву було призначене на 1 липня, однак підсудний не з’явився. Відтак суддя відклав розгляд клопотання на 3 липня.

Пізніше у пресслужбі "Європейської Солідарності" пояснили, що Алєксєєв не з’явився на обрання запобіжного заходу, оскільки перебував на засіданні Верховної Ради.

У чому підозрюють депутата Алєксєєва

Офіс генпрокурора повідомив депутату від партії "Європейська Солідарність" Алєксєєву про підозру за ч. 4 ст. 190 (шахрайство) Кримінального кодексу. Йому може загрожувати від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. За місцем проживання нардепа СБУ та ДБР провели обшуки.

За даними слідства, депутат шляхом обману заволодів грошима громадянина Німеччини. Йдеться про 50 тисяч доларів (1,8 мільйона гривень). Він нібито обіцяв іноземцю сприяти в уникненні екстрадиції, для цього "гарантував" використати власні зв’язки в суді.

Правоохоронці зафіксували, як Алєксєєв одержав 30 тисяч доларів. А перед цим, як зазначають в ОГП, він отримав ще 20 тисяч доларів

Позиція депутата

"Це – дійсно розправа над опозицією. У нас на 27 народних депутатів нашої фракції десь 100 кримінальних проваджень. Вибачте, це ненормально. Адвокати юридичної фірми, яку я заснував, захищають депутатів "Європейської Солідарності" – зокрема, Софію Федину, Артура Герасимова. Також вони були захисниками міського голови Чернігова Владислава Атрошенка", – заявив Алєксєєв в коментарі журналістам перед засіданням суду щодо обрання запобіжного заходу.

Народний депутат також зазначив, що був основним доповідачем щодо повноважень міського голови Києва Кличка. "Я був доповідачем в Конституційному Суді щодо конституційного подання, основним доповідачем щодо повноважень мера Києва. Що мер, який обраний народом, є очільником КМДА. Щобільше, я був автором альтернативного законопроєкту, де всі повноваження переходять до мера. Ми розуміємо, що все через це відбувається", – додав Алєксєєв. 

"Якби був хоч якийсь матеріал, то звинувачували б у взятті хабаря. А оскільки немає жодного матеріалу, то звинувачують у шахрайстві. Це смішне звинувачення", – зауважує Алєксєєв. 

Він повідомив, що силовики використали для провокації особу, яка знаходиться фактично в заручниках влади через загрозу екстрадиції до Німеччини. "В обмін на те, щоб не екстрадувати до Німеччини, а йому там загрожує 15 років позбавлення волі, він, на жаль, погодився на таке брудне замовлення", – зазначив народний депутат. 

Сергій Алєксєєв зазначив, що підсудність справи сумнівна, тому адвокати будуть працювати на забезпечення виправдувального вироку або закриття справи.

Що каже адвокат нардепа Євген Солодко з приводу обшуків

"По-перше, увійшли з нібито невідкладним обшуком. На запитання: "Хлопці, а що ви намагаєтеся досягнути?" – "Захистити цінні речі, які можуть бути пошкоджені". – "Які саме?" – "Гроші". – "Що за гроші?" – "Неправомірна вигода". – "Даруйте, а щодо якої справи  ви прийшли?" – "Шахрайство". – "То чи неправомірна вигода, чи шахрайство?". От саме з цього й почалося. Дуже дивні поняті. Ніби особи їхні встановлені, але документів їхніх ніхто не бачив. Постійно крутилася якась купа невідомих осіб... Цікавили виключно гроші. І коли почали розбиратися, то чітко пред'явити якусь претензію народному депутату Алєксєєву й адвокату Доручай, попри те що зупинено свідоцтво, так і не змогли", - сказав він.

"Європейська Солідарність" заявляє про продовження тиску на своїх представників

У ЄС наголосили, що обшуки відбулися без постанови суду, з невнятними поясненнями про негайну необхідність провести слідчі дії. Під час обшуку було вилучено закордонні паспорти, телефони, гроші.

"ЄС" розцінює ці дії як продовження політичних провокацій, спрямованих на дискредитацію політичної сили і залякування її представників та перешкоджання діяльності народного депутата. Нагадаємо, до того були неодноразові нічні обшуки в інших членів нашої команди, спроби тиску на родини і залякування. Замість того, щоб боротися із зовнішнім ворогом, влада нацьковує кишенькові силові структури на представників опозиційних політичних сил. При цьому відкритим залишається питання, хто і як допоміг виїхати з країни справжнім корупціонерам від влади — Трубіцину, Сенниченку та іншим", - йдеться в заяві.

Новини
ЄС
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