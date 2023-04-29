Заборона експорту агропродукції з України дає небезпечну надію Кремлю: Зеленський поговорив з президентом Євроради Мішелем
Деструктивна заборона окремими державами ввезення аграрної продукції з України дає небезпечну надію Кремлю
Про це у вечірньому зверненні розповів президент України.
Володимир Зеленський повідомив, що говорив сьогодні з Президентом Європейської ради Шарлем Мішелем. Поінформував його про наслідки російської терористичної атаки й "подякував йому за підтримку нашої оборони, нашої економічної, нашої соціальної стійкості".
"Окремо обговорили з паном Президентом Європейської ради ситуацію навколо деструктивної, на мою думку, заборони окремими державами ввезення нашої аграрної продукції. Я підкреслюю, що це не лише порушує наявну Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом, але й дає небезпечну надію Кремлю. Надію на те, що в нашому спільному європейському домі чиїсь помилкові рішення можуть панувати над спільними інтересами", - йдеться у зверненні.
Зараз, коли Росія порушує свободу торгівлі, намагається заблокувати постачання аграрної продукції на світовий ринок, точно не час будь-кому слідувати за державою-злом, робити щось схоже.
"Треба знайти нормальний, у європейському дусі, конструктивний вихід із цієї ситуації. непростої. Таке рішення, яке враховувало б інтереси всіх наших країн і Європи загалом. Ми обговорили з паном Мішелем, як це можна зробити, яке це може бути рішення, і постійно контактуємо з усіма партнерами", - додав президент України.
- Нагадаємо, у розмові з президентом Євроради Зеленський також запропонував продовжити безмитну торгівлю з ЄС на необмежений термін.
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