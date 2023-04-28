Про це поінформувала пресслужба президента України.

На початку розмови Володимир Зеленський повідомив голову Європейської Ради про наслідки чергової атаки РФ на українські міста, унаслідок яких загинули мирні жителі, зокрема діти. Також президент подякував Шарлю Мішелю за підтримку України ЄС.

Глава держави висловив стурбованість щодо заборони окремими сусідніми державами на ввезення української аграрної продукції.

"Штучне незаконне обмеження торгівлі з Євросоюзом б’є по Україні, яка протистоїть російській агресії, як економічно, так і політично...Найкращим рішенням стало б продовження безмитної торгівлі на необмежений термін. Таке рішення є вигідним як для України, так і для низки сусідніх держав – членів ЄС, які вже мають суттєві конкурентні переваги від збільшення українського експорту, а їхнє населення отримує доступ до дешевої та якісної української продукції", - сказав він.

Зазначається, що голова Євроради висловив готовність бути причетним до розв'язання цієї ситуації та подальшу комунікацію.