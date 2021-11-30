Забруднювали землі відходами з COVID-відділень: на Київщині прокуратура викрила злочинну групу
Офіс генпрокурора повідомив про підозру учасникам злочинного угруповання, які замість утилізації скидали небезпечні медичні відходи на земельні ділянки у Київській, Миколаївській та Львівській областях
Про це повідомляє пресслужба ГПУ.
За даними слідства, учасники організованого злочинного угруповання упродовж 2020-2021 років одержали для утилізації від представників закладів охорони здоров’я понад 6 тис. тонн небезпечних медичних відходів. Серед них, зокрема, відходи з інфекційних лікарень та COVID-відділень: пробірки з кров’ю, біологічними рідинами, медичні рукавички, шприци, голки, бинти, люмінесцентні лампи тощо. Зловмисники вивикористали підконтрольне товариство і скидали відходи на земельні ділянки у трьох областях.
Крім цього, у квітні 2021 року товариству анулювали ліцензію на операції у сфері поводження з небезпечними відходами, але його службові особи продовжили укладати договори на утилізацію медичних відходів. В результаті вони заволоділи коштами у сумі понад півмільйона грн.
Спеціалізована екологічна прокуратура Офісу генпрокурора повідомила директору товариства про підозру у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, а також у заволодінні майном у великих розмірах (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325, ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України). Його спільника підозрюють у порушенні санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням, вчиненому у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 325 ККУ).
Слідчі вирішують питання про оголошення підозри ще трьом співробітникам товариства, а також обрання підозрюваним запобіжного заходу.
- Нагадаємо, 12 листопада Солом’янська окружна прокуратура Києва викрила схему з виготовлення підроблених COVID-сертифікатів та результатів ПЛР-тестів у столиці.
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