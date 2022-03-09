Забуті керівництвом, деморалізовані і пиячать: в російських окупантів почалися проблеми зі забезпеченням. Аудіо

СБУ поширила у Facebook розмову російського окупанта з дружиною.



На перехоплених плівках можна почути, як загарбник з РФ жаліється своїй дружині, що про них забуло керівництво.



"На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України. Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити", - йдеться у повідомленні СБУ під аудіо.



Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb