Забуті керівництвом, деморалізовані і пиячать: в російських окупантів почалися проблеми зі забезпеченням. Аудіо
Служба безпеки України повідомила, що в російських окупантів почалися великі проблеми зі забезпеченням на території нашої країни
СБУ поширила у Facebook розмову російського окупанта з дружиною.
На перехоплених плівках можна почути, як загарбник з РФ жаліється своїй дружині, що про них забуло керівництво.
"На перехоплених плівках СБУ чути, як путінський загарбник жаліється своїй дружині, що про окупантів забуло керівництво. І це при тому, що його рота – це підрозділ забезпечення. Тобто її основне завдання – постачати ресурси іншим російським окупантам, які пішли вглиб території України. Тому зараз ворог деморалізований і вже взявся за “ісконно русский обычай” – пиячити", - йдеться у повідомленні СБУ під аудіо.
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