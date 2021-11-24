Задіяли протитанкову зброю та заборонені міномети: окупанти в зоні ООС п'ять разів порушили "тишу"

Про це повідомляє штаб Операції об’єднаних сил.



Зі станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів російські окупанти вели вогонь неподалік шахти "Бутівка".



У бік Кам'янки окупанти стріляли із гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.



У напрямку Нью-Йорка російські окупаційні війська відкривали вогонь із озброєння БМП, гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.



Із протитанкових гранатометів окупанти били поруч з Луганським.



Втрат серед української армії немає. Сили ЗСУ відкривали вогонь у відповідь без застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.

Нагадаємо, місія України в ОБСЄ повідомила, що за час "перемир'я", запровадженого в 2020 році, в зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень.

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