За час "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень, - Україна в ОБСЄ

Про це повідомила місія України при ОБСЄ, передає Укрінформ.



"Загалом з 27 липня 2020 року по 22 листопада 2021 року Об’єднані сили України зареєстрували 2 848 порушень режиму припинення вогню російською стороною. Особливе занепокоєння викликає те, що у 759 випадках окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період загинули 66 українських бійців та 275 отримали поранення", - заявила українська делегація.



Дипломати наголосили на тому, що Росія продовжує порушувати умови режиму "тиші" - окупанти регулярно обстрілюють українські позиції в ООС та влаштовують провокації. Ситуація загострилась протягом тижня 15-21 листопада: російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ 65 разів, із них 26 - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, внаслідок обстрілу біля Причепилівки загинув один український боєць.



Місія України в ОБСЄ закликала Російську Федерацію виконувати умови Мінських домовленостей та виконувати усі зобов'язання.

Як повідомлялося раніше, упродовж тижня 15-21 листопада українська розвідка зафіксувала 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в ООС.

19 листопада унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський.

З початку листопада 2021 року окупанти зруйнували 25 будинків у селищі Невельське на Донеччині.