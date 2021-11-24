За час "перемир'я" у зоні ООС загинули 66 українських військових, 275 людей зазнали поранень, - Україна в ОБСЄ
Від початку введення режиму припинення вогню в зоні Операції об'єднаних сил від 27 липня 2020 року сили ЗСУ втратили 66 українських військових, 275 бійців зазнали поранень
Про це повідомила місія України при ОБСЄ, передає Укрінформ.
"Загалом з 27 липня 2020 року по 22 листопада 2021 року Об’єднані сили України зареєстрували 2 848 порушень режиму припинення вогню російською стороною. Особливе занепокоєння викликає те, що у 759 випадках окупаційні війська застосували заборонене Мінськими домовленостями озброєння. У результаті за цей період загинули 66 українських бійців та 275 отримали поранення", - заявила українська делегація.
Дипломати наголосили на тому, що Росія продовжує порушувати умови режиму "тиші" - окупанти регулярно обстрілюють українські позиції в ООС та влаштовують провокації. Ситуація загострилась протягом тижня 15-21 листопада: російські окупаційні війська обстріляли позиції ЗСУ 65 разів, із них 26 - із застосуванням забороненої Мінськими угодами зброї. Крім того, внаслідок обстрілу біля Причепилівки загинув один український боєць.
Місія України в ОБСЄ закликала Російську Федерацію виконувати умови Мінських домовленостей та виконувати усі зобов'язання.
- Як повідомлялося раніше, упродовж тижня 15-21 листопада українська розвідка зафіксувала 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в ООС.
- 19 листопада унаслідок ворожого обстрілу на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський.
- З початку листопада 2021 року окупанти зруйнували 25 будинків у селищі Невельське на Донеччині.
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