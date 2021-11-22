Минулого тижня окупанти 58 разів порушили режим "тиші" на сході України, - розвідка

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.



"Ворог, провокуючи відповідь українських воїнів, практично по всій лінії зіткнення вів турбуючий вогонь. Кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ склала 58 випадків", - йдеться у повідомленні.



У відповідь на обстріли противника українські військові 31 раз відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.



Крім того, ворожі безпілотники тричі перетинали лінію зіткнення з метою збору розвідувальних даних.

Нагадаємо, 19 листопада в зоні ООСі загинув старший солдат Уберт Мрачковський.