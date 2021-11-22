Минулого тижня окупанти 58 разів порушили режим "тиші" на сході України, - розвідка
Упродовж тижня 15-21 листопада Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил
Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони.
"Ворог, провокуючи відповідь українських воїнів, практично по всій лінії зіткнення вів турбуючий вогонь. Кількість порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ склала 58 випадків", - йдеться у повідомленні.
У відповідь на обстріли противника українські військові 31 раз відкривали вогонь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
Крім того, ворожі безпілотники тричі перетинали лінію зіткнення з метою збору розвідувальних даних.
- Нагадаємо, 19 листопада в зоні ООСі загинув старший солдат Уберт Мрачковський.
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