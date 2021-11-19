Оприлюднено ім'я військового, який загинув на Донбасі 19 листопада
У п'ятницю, 19 листопада, на Донбасі загинув старший солдат Уберт Мрачковський
Про це у Facebook повідомило Командування Сил спеціальних операцій ЗС України.
"У районі Операції об'єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне із життям, наш побратим - старший солдат Мрачковський Уберт Валерійович. Йому назавжди буде 33 роки", - йдеться у повідомленні.
Уберт Мрачковський служив у 8-му окремому полку спеціального призначення ССО ЗСУ.
Мрачковський уперше потрапив у Збройні сили у 2006 році на строкову службу до 80-ї бригади. Після цього служив у окремій роті снайперів ЗСУ, у 51-ій та 128-ій бригадах.
Відомо, що армієць брав участь у боях за Савур-могилу в складі 51-ї окремої механізованої бригади.
За особисту мужність, сумлінне та бездоганне служіння Українському народові, зразкове виконання військового обов’язку 3 листопада 2015 року нагороджений орденом "За мужність" III ступеня.
- Як повідомлялося, у четвер, 19 листопада, російські окупаційні війська в зоні операції Об'єднаних сил 10 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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