Окупанти 10 разів порушили режим "тиші" у зоні ООС, загинув український військовий

Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.



У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі із застосуванням артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.



У бік населеного пункту Лопаскине російські окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.



У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.



Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.



Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі з використанням гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.



Біля Пісків окупант задіяв станкові протитанкові гранатомети, а в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.



Внаслідок ворожих дій загинув один військовослужбовець.



Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.





