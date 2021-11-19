Окупанти 10 разів порушили режим "тиші" у зоні ООС, загинув український військовий
У четвер, 19 листопада, російські окупаційні війська в зоні операції Об'єднаних сил 10 разів порушили режим припинення вогню, 5 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це повідомляє штаб ООС у Facebook.
У напрямку Мар'їнки окупанти вели вогонь тричі із застосуванням артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм та 120 мм.
У бік населеного пункту Лопаскине російські окупаційні війська здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.
У районі Причепилівки ворожі війська відкривали вогонь зі стрілецької зброї.
Біля Новомихайлівки російські найманці обстрілювали наші позиції з гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
Поблизу Катеринівки ворог вів обстріл двічі з використанням гранатомети різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Біля Пісків окупант задіяв станкові протитанкові гранатомети, а в напрямку Авдіївки окупанти вели вогонь міномети калібру 120 мм.
Внаслідок ворожих дій загинув один військовослужбовець.
Українські військові відповіли окупантам вогнем, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.
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