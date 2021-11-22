З початку місяця окупанти зруйнували 25 будинків у селищі Невельське на Донеччині, майже всі жителі вимушено виїхали, - волонтер

Про це повідомив керівник громадської організації Гуманітарна місія "Проліска" Євген Каплін, передає Укрінформ.

"Зруйновано за два обстріли 25 будинків. Під час першого обстрілу з 13 на 14 листопада було пошкоджено 16 будинків, із них 3 - зруйновано повністю. І під час другого обстрілу з 16 на 17 листопада було пошкоджено ще 9 будинків. Там різний характер ушкодження. Це невелике селище, в ньому всього близько 50 будинків. Тобто можна сказати, що пошкоджені 50% будинків", - сказав Каплін.







Активіст також додав, що більшість будинків пошкоджені не вперше, оскільки зазнавали руйнувань ще у 2014-2015 роках під час боїв за Донецький аеропорт, розташований поблизу селища. За кілька років міжнародні гуманітарні організації відновили будівлі.



"У 2017-2019 роках, коли ситуація була спокійнішою, туди зайшли гроші міжнародної технічної допомоги і конкретно Данської ради у справах біженців, яка здійснила відновлення всього житлового фонду в селищі. Іноді вартість відновлення на один будинок становила до $15 тис., бо деякі будинки відновлювалися повністю, з фундаменту. І ці будинки зараз, у тому числі знову, потрапили під обстріли", - сказав Каплін.







До обстрілів у листопаді цього року у селищі жили 23 сім’ї - загалом 45 осіб. Зараз у селищі залишилося лише п’ять людей. Більшість жителів переїхали до родичів або орендують житло.

За словами Капліна, найближче село, у якому проживає дві тис. осіб - Первомайське, хоча воно також потрапляє під обстріли. Саме туди переїхала більшість жителів Невельського.

"Там серед місцевих мешканців хтось запропонував приїжджим з Невельського або літню кухню здати, хтось сарай здати, у когось будинок стоїть, з якого родичі виїхали далі… Тож основна маса осіла у цьому селищі. У Первомайському вже житла немає після цієї хвилі", - сказав Каплін.







Із п'яти осіб, які залишилися, троє самотніх та жінка із сином, який має інвалідність. Унаслідок обстрілів у селищі пошкоджені лінії електропередач.