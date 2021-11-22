З початку місяця окупанти зруйнували 25 будинків у селищі Невельське на Донеччині, майже всі жителі вимушено виїхали, - волонтер
У селищі Невельське на Донеччині станом на 22 листопада окупанти з початку місяця здійснили два обстріли, зруйнувавши 25 будинків. Майже всі жителі змушені були виїхати
Про це повідомив керівник громадської організації Гуманітарна місія "Проліска" Євген Каплін, передає Укрінформ.
"Зруйновано за два обстріли 25 будинків. Під час першого обстрілу з 13 на 14 листопада було пошкоджено 16 будинків, із них 3 - зруйновано повністю. І під час другого обстрілу з 16 на 17 листопада було пошкоджено ще 9 будинків. Там різний характер ушкодження. Це невелике селище, в ньому всього близько 50 будинків. Тобто можна сказати, що пошкоджені 50% будинків", - сказав Каплін.
Активіст також додав, що більшість будинків пошкоджені не вперше, оскільки зазнавали руйнувань ще у 2014-2015 роках під час боїв за Донецький аеропорт, розташований поблизу селища. За кілька років міжнародні гуманітарні організації відновили будівлі.
"У 2017-2019 роках, коли ситуація була спокійнішою, туди зайшли гроші міжнародної технічної допомоги і конкретно Данської ради у справах біженців, яка здійснила відновлення всього житлового фонду в селищі. Іноді вартість відновлення на один будинок становила до $15 тис., бо деякі будинки відновлювалися повністю, з фундаменту. І ці будинки зараз, у тому числі знову, потрапили під обстріли", - сказав Каплін.
До обстрілів у листопаді цього року у селищі жили 23 сім’ї - загалом 45 осіб. Зараз у селищі залишилося лише п’ять людей. Більшість жителів переїхали до родичів або орендують житло.
"Там серед місцевих мешканців хтось запропонував приїжджим з Невельського або літню кухню здати, хтось сарай здати, у когось будинок стоїть, з якого родичі виїхали далі… Тож основна маса осіла у цьому селищі. У Первомайському вже житла немає після цієї хвилі", - сказав Каплін.
Із п'яти осіб, які залишилися, троє самотніх та жінка із сином, який має інвалідність. Унаслідок обстрілів у селищі пошкоджені лінії електропередач.
- Нагадаємо, упродовж тижня 15-21 листопада Головне управління розвідки Міноборони України зафіксувало 58 випадків порушення росіянами режиму припинення вогню в районі проведення операції Об’єднаних сил.
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