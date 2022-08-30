ЗАЕС не стане абсолютно безпечним об'єктом, коли її зупинять, - ексміністр енергетики Оржель

Про це в ефірі Еспресо заявив ексміністр енергетики та захисту довкілля Олексій Оржель.

"Переведення ЗАЕС в холодний режим є абсолютно правильним рішенням, зважаючи на те, що експлуатація в таких умовах створює загрози. Активна експлуатація створює ще більші загрози тому, що на місцях можуть бути ексцеси. Ми бачимо, що персонал під тиском та дулами автоматів. Росатом там є терористом, тому що його ніхто не запрошував, а він там здійснює якісь операції", - сказав він.

На думку Оржеля, найкращим би було найменше навантаження на ЗАЕС і переведення її в максимально безпечний режим.

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"З іншої сторони на ЗАЕС зберігаються ядерні матеріали - відпрацьоване ядерне паливо, воно є і в реакторах, відбувається реакція і це має бути контрольовано. Це не значить, що ЗАЕС стане абсолютно безпечним об'єктом, коли її переведуть у холодний режим. Важливим моментом є забезпечення власних потреб і те, що робиться відновлення ліній електропередач - щоб забезпечити охолодження першого контуру, щоб працював другий контур, який забезпечує охолодження. В цьому випадку, зменшення загроз активної експлуатації ЗАЕС - це необхідне рішення з точки зору загальної безпеки", - підсумував експерт.