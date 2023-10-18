Загалом Єврокомісія надала понад 50 млн євро на відновлення української енергосистеми

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

Європейська комісія вже надала понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, створеного для підтримки української енергосистеми на тлі обстрілів Росією критичної інфраструктури.

Профільна єврокомісарка Кадрі Сімсон на засіданні Ради Євросоюзу з енергетичних питань заявила, що "висловила непохитну підтримку з боку Єврокомісії напередодні ще однієї дуже важкої зими для українців" міністру енергетики України Герману Галущенку.

"Комісія вже виділила понад 50 мільйонів євро до Фонду енергетичної підтримки України, і я закликала держави-члени продовжувати робити свої пожертви", – підкреслила Сімсон.

Євросоюз вживатиме усі необхідні дії для мінімізації наслідків будь-яких російських атак на енергетичну та цивільну інфраструктуру України.