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США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України, - Шмигаль

17 жовтня, 2023 вiвторок
12:22
Економіка Денис Шмигаль

Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.

Засідання відбулося 16 жовтня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та за участі голови Верховної ради Руслана Стефанчука, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, урядовців, парламентарів, представників ОВА та місцевого самоврядування.

  • На початку жовтня Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 102 млн євро. Гроші підуть на інвестиції, відновлення та реформи. Зокрема, цей пакет допомоги стосується підтримки енергосистеми у зимовий період.
  • 15 жовтня Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі.

Енергія
США
Денис Шмигаль
допомога Україні
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