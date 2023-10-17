США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України, - Шмигаль
Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів для закупівлі енергетичного обладнання, а також для підтримки й захисту енергетичної системи України
Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.
"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.
Засідання відбулося 16 жовтня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та за участі голови Верховної ради Руслана Стефанчука, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, урядовців, парламентарів, представників ОВА та місцевого самоврядування.
- На початку жовтня Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 102 млн євро. Гроші підуть на інвестиції, відновлення та реформи. Зокрема, цей пакет допомоги стосується підтримки енергосистеми у зимовий період.
- 15 жовтня Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі.
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