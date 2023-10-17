США виділили $522 млн на відновлення енергосистеми України, - Шмигаль

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує пресслужба уряду.

"Ми на порозі важкої зими. Завдяки підтримці партнерів ми спільно пройшли минулий, найважчий опалювальний сезон в нашій історії. Цієї зими маємо підтримку не лише фінансову, але й на відновлення енергетики. Сполучені Штати вже виділили 522 млн доларів", - сказав він під час засідання президії Конгресу місцевих і регіональних влад при президентові.

Засідання відбулося 16 жовтня під головуванням керівника Офісу президента Андрія Єрмака та за участі голови Верховної ради Руслана Стефанчука, спеціальної представниці США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер, урядовців, парламентарів, представників ОВА та місцевого самоврядування.