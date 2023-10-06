На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділять Україні 102 млн євро

Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.

Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер заявила про виділення третьго пакета допомоги Україні у 2023 році в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій.

З цього нового траншу 60 мільйонів євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які прагнуть зробити свій внесок у відбудову країни. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів, щоб покрити платіжні ризики інвестицій та транзакцій в Україні.

Крім того, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, 30 млн євро підуть на закупівлю газу та постачання компонентів для електромережі.

Решта 12 мільйонів євро підуть на підтримку нещодавно звільнених територій, а також на те, щоб Міжнародний валютний фонд допоміг Україні впроваджувати реформи шляхом надання технічної допомоги.

Зеленський подякував Нідерландам за підтримку

Сьогодні, 6 вересня, під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський подякував Нідерландам за виділення чергового пакету допомоги.

"Сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро, і цей пакет фокусується саме на підтримці нашої енергосистеми. Найближчим часом проговоримо з паном прем’єр-міністром Марком Рютте й наші подальші кроки", - сказав Зеленський.