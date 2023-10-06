На інвестиції, відновлення та реформи: Нідерланди виділять Україні 102 млн євро
Нідерланди оголосили про новий пакет допомоги Україні у розмірі 102 млн євро. Гроші підуть на інвестиції, відновлення та реформи. Зокрема, цей пакет допомоги стосується підтримки енергосистеми у зимовий період
Про це йдеться в повідомленні нідерландського уряду.
Міністерка зовнішньої торгівлі та розвитку Нідерландів Ліше Шрайнемахер заявила про виділення третьго пакета допомоги Україні у 2023 році в розмірі 102 мільйони євро для підготовки до зими, підтримки реформ та інвестицій.
З цього нового траншу 60 мільйонів євро підуть на підтримку нідерландських компаній, які прагнуть зробити свій внесок у відбудову країни. Ці гроші призначені для страхування експортних кредитів, щоб покрити платіжні ризики інвестицій та транзакцій в Україні.
Крім того, щоб допомогти Україні підготуватися до зими, 30 млн євро підуть на закупівлю газу та постачання компонентів для електромережі.
Решта 12 мільйонів євро підуть на підтримку нещодавно звільнених територій, а також на те, щоб Міжнародний валютний фонд допоміг Україні впроваджувати реформи шляхом надання технічної допомоги.
Зеленський подякував Нідерландам за підтримку
Сьогодні, 6 вересня, під час вечірнього відеозвернення Володимир Зеленський подякував Нідерландам за виділення чергового пакету допомоги.
"Сьогодні є ще й рішення про новий пакет від Нідерландів обсягом понад 100 мільйонів євро, і цей пакет фокусується саме на підтримці нашої енергосистеми. Найближчим часом проговоримо з паном прем’єр-міністром Марком Рютте й наші подальші кроки", - сказав Зеленський.
- На початку вересня Нідерланди оголосили про відкриття програми, яка має назву Ukraine Partnership Facility (UPF). Нідерландські та міжнародні компанії, а також громадські організації, які хочуть працювати над відновленням та відбудовою в Україні, можуть отримати на це гранти.
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