Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України

Про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва.

Програма має назву Ukraine Partnership Facility (UPF). Нідерландські та міжнародні компанії, а також громадські організації, які хочуть працювати над відновленням та відбудовою в Україні, можуть отримати на це гранти.

Цього року бюджет цієї програми становить 25 мільйонів євро.

"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний – 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", – йдеться у повідомленні.

UPF має на меті сприяти відновленню української економіки у таких секторах як водопостачання, охорона здоров’я, сільське господарство. Крім того, за можливості покращувати становище вразливих груп населення, таких як жінки та молодь.