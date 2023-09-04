Нідерланди нададуть гранти компаніям, які планують долучитися до відновлення України
Міжнародні компанії матимуть змогу брати участь у відновленні України завдяки грантам від Нідерландів
Про це повідомляє Нідерландське агентство з питань підприємництва.
Програма має назву Ukraine Partnership Facility (UPF). Нідерландські та міжнародні компанії, а також громадські організації, які хочуть працювати над відновленням та відбудовою в Україні, можуть отримати на це гранти.
Цього року бюджет цієї програми становить 25 мільйонів євро.
"Можна подати заявку на мінімальний грант у розмірі 500 тис. євро для проєкту та максимальний – 5 млн євро. Можна отримати відшкодування до 100 відсотків загальних прийнятних витрат за кожним проєктом", – йдеться у повідомленні.
UPF має на меті сприяти відновленню української економіки у таких секторах як водопостачання, охорона здоров’я, сільське господарство. Крім того, за можливості покращувати становище вразливих груп населення, таких як жінки та молодь.
- У січні керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне заявив, що 2023 року банк не зменшить обсяг інвестицій в Україну порівняно з інвестиціями 2022 року, які склали 1,7 млрд євро.
- 1 лютого Нафтогаз повідомив, що Норвегія через грант ЄБРР профінансує закупівлю газу для України на 188,8 млн євро.
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