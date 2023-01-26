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Близько €1,7 млрд: Інвестиції ЄБРР в Україну будуть не менше, аніж минулого року

26 січня, 2023 четвер
02:37
Економіка ЄБРР

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) не скоротить у 2023 році обсяг інвестицій в Україну порівняно з інвестиціями, наданими у 2022 році, які становили €1,7 млрд

Про це повідомив керуючий директор банку в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне, пише Інтерфакс-Україна.

"ЄБРР не скоротить інвестиції у 2023 році. Ми хочемо зберегти ту саму кількість активностей, якщо не більше, що й у 2022 році, але очевидно, що ми маємо залишатися екстремально гнучкими щодо напрямів інвестування", – сказав він під час конференції ЄБРР у середу, 25 січня.

За його словами, фокус організації загалом такий самий, як і минулого року: продовольча безпека, інфраструктура та стійкість приватного сектора.

"Проте структура цих сфер може змінюватися залежно від ситуації", – уточнив він.

Маттео додав, що у 2023 році ЄБРР, можливо, сфокусується більше на логістичному транспорті та муніципальній інфраструктурі.

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