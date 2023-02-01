Нафтогаз додатково закупить імпортний газ: ЄБРР надав компанії грант на маже €200 млн
Постачання газу в Україну профінансує уряд Норвегії, Нафтогаз закупить його на грант від Європейського банку реконструкції та розвитку на суму до €188,8 млн
Про це поінформувала пресслужба Нафтогазу.
Зазначається, що про закупівлю газу на суму до €188,8 млн домовилися правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. 1 лютого була підписана відповідна робота.
"Ця угода - свідчення підтримки, яку надає Україні норвезький уряд у непростих умовах сьогодення. Також ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄБРР, через яких безпосередньо здійснюватиметься фінансування, за їхню допомогу та спільну роботу над угодою. Наданий грант дає можливість закупити обсяг газу, що повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону", - сказав Олексій Чернишов.
- Нагадаємо, раніше голова Нафтогазу Олексій Чернишов заявив про домовленість із західними партнерами про додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону 2023 року.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.84
Купівля 39.84Продаж 40.53
-
EUR
Купівля 42.59Продаж 43.57
- Актуальне
- Важливе