Нафтогаз додатково закупить імпортний газ: ЄБРР надав компанії грант на маже €200 млн

Про це поінформувала пресслужба Нафтогазу.

Зазначається, що про закупівлю газу на суму до €188,8 млн домовилися правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов та керуючий директор ЄБРР у країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне. 1 лютого була підписана відповідна робота.

"Ця угода - свідчення підтримки, яку надає Україні норвезький уряд у непростих умовах сьогодення. Також ми дуже вдячні нашим партнерам з ЄБРР, через яких безпосередньо здійснюватиметься фінансування, за їхню допомогу та спільну роботу над угодою. Наданий грант дає можливість закупити обсяг газу, що повністю закриває всі потреби України в блакитному паливі до кінця цього опалювального сезону", - сказав Олексій Чернишов.

Нагадаємо, раніше голова Нафтогазу Олексій Чернишов заявив про домовленість із західними партнерами про додаткові обсяги газу для проходження опалювального сезону 2023 року.

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