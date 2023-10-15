Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі
За координації Міненерго Україна отримала два нових автотрансформатори від Програми розвитку ООН в Україні та Японії
Про це повідомляє Міністерство енергетики України.
Програма розвитку ООН в Україні та Японія передали Україні два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми перед початком осінньо-зимового періоду.
Обладнання встановлене на підстанції "Укренерго" та допоможе у забезпеченні світлом 500 тис. споживачів.
За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі, ще два трансформатори країна передасть ближче до початку зими. Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував партнерам за потужну допомогу.
"Минулої зими ворог намагався знищити нашу енергосистему і буде намагатися зробити це знову. Але завдяки нашим Збройним силам, енергетикам та міжнародним партнерам ми обов’язково вистоїмо і переможемо!", - йдеться у повідомленні.
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