Японія і ПРООН надали Україні два нових автотрансформатори для допомоги українській енергосистемі

Про це повідомляє Міністерство енергетики України.

Програма розвитку ООН в Україні та Японія передали Україні два нових автотрансформатори для підтримки української енергосистеми перед початком осінньо-зимового періоду.

Обладнання встановлене на підстанції "Укренерго" та допоможе у забезпеченні світлом 500 тис. споживачів.

За словами надзвичайного і повноважного посла Японії в Україні Мацуди Кунінорі, ще два трансформатори країна передасть ближче до початку зими. Міністр енергетики України Герман Галущенко подякував партнерам за потужну допомогу.

"Минулої зими ворог намагався знищити нашу енергосистему і буде намагатися зробити це знову. Але завдяки нашим Збройним силам, енергетикам та міжнародним партнерам ми обов’язково вистоїмо і переможемо!", - йдеться у повідомленні.