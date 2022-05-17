Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ", – написав він.

Через обстріли Луганської області десятеро людей загинуло, ще троє поранені, вказав Гайдай.

У Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки зазнали руйнувань у Рубіжному, два – в Лисичанську.

Щонайменше два авіаційні удари нанесли росіяни по селам Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці Гірської громади.

Гірська громада пережила черговий артобстріл, через що пошкоджено дев'ять будинків, ще шість – у Золотому.

Як зазначив Гайдай, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. При цьому ворог поніс значні втрати.

"Загалом на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян. Знищено зенітний ракетний комплекс "тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль. Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – підсумував глава ОВА.

Нагадаємо, ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи.

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