English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Загарбники обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих

Загарбники обстріляла лікарню у Сєвєродонецьку та завдали авіаудари по Попаснянській громаді на Луганщині, в області щонайменше 10 загиблих

17 травня, 2022 вiвторок
08:11
війна з Росією Школа у селі Малинівка (Запорізька обл.), обстріляна російськими окупантами_4

Росія зранку 17 травня обстріляла на Луганщині сєвєродонецький та попаснянський напрямок, внаслідок чого – десятеро загиблих та троє поранених

Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай у телеграм.

"Зранку вогонь артилерії ворог знов спрямував на Сєвєродонецьку міську багатопрофільну лікарню, де тепер пошкоджено ще два корпуси. Зафіксоване влучання в будівлю Сєвєродонецького науково-виробничого об’єднання "Імпульс", відомого своїми розробками на увесь світ", – написав він.

Через обстріли Луганської області десятеро людей загинуло, ще троє поранені, вказав Гайдай.

У Сєвєродонецьку зруйновані магазин будівельних матеріалів та чотири багатоповерхівки. Ще чотири будинки зазнали руйнувань у Рубіжному, два – в Лисичанську.

Щонайменше два авіаційні удари нанесли росіяни по селам Попаснянської громади. Руйнувань зазнали три будинки у Врубівці, чотири – у Комишувасі, по два – у Новозванівці та Троїцькому, три – у Тошківці Гірської громади.

Гірська громада пережила черговий артобстріл, через що пошкоджено дев'ять будинків, ще шість – у Золотому.

Як зазначив Гайдай, штурмуючи Гірську громаду, росіяни вимушені були відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. При цьому ворог поніс значні втрати.

"Загалом на фронті упродовж 16 травня відбито 11 атак росіян. Знищено зенітний ракетний комплекс "тор", п’ять танків, шість артилерійських систем (з них три РСЗВ), 12 одиниць бойової броньованої техніки, один автомобіль. Підрозділи ППО збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10", – підсумував глава ОВА.

  • Нагадаємо, ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Луганська область
жертви
обстріли
Читайте також:
Володимир Путін та Сі Цзіньпін (праворуч)
13 травня, 2022 п'ятниця
Китай намагається врятувати Росію від поразки у війні з Україною, - юристка Загребельська
Білоруси повернули викраденого кота з Бучі
15 травня, 2022 неділя
Білоруси повернули родині з Бучі кота, якого вкрали окупанти. Їхати йому довелося у Чехію
Су-24
16 травня, 2022 понедiлок
Українська авіація знищила російську переправу через річку Інгулець
Київ
+14°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.43
    Купівля 31.43
    Продаж 32.04
  • EUR
    Купівля 32.59
    Продаж 33.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
17 травня
09:26
колаборант диверсант
В Одесі затримано кількох людей, яких підозрюють у причетності до диверсійно-розвідувальних груп ворога
09:25
Близько 27,9 тис. військових, 1235 танків, 201 літак і 167 гелікоптерів: Генштаб ЗСУ назвав втрати окупантів станом на 17 травня
09:05
У Сєвєродонецьку один з будинків запалав вчетверте і вп’яте
Росія спробує відновити темп наступу на Донбасі за допомогою масованих артобстрілів, - британська розвідка
08:52
Прапор Словаччини
Словаччина розслідує справу проти ексглави Мін'юсту, який схвалював війну РФ проти України
08:46
Інтерв’ю
Ігор Кондратюк
Ігор Кондратюк: Путін - маніяк, садист, вбивця. Хто завгодно. Але не людина
08:40
ракетний удар
Російські війська завдали ракетних ударів по селищу Десна на Чернігівщині, є загиблі
08:34
Михайло Мудрик (праворуч)
Україна - "Емполі": де та о котрій дивитися товариський матч національної збірної
08:30
PR
PESEL
Песель для українців у Польщі. Як отримати та для чого потрібен
08:15
Ексклюзив
Ллойд Остін та Сергій Шойгу
Діалог глухого з німим. Військовий експерт Сергій Згурець розповів про деталі телефонних переговорів міністрів оборони США та Росії
07:47
російські військові окупанти
Росія утримує в Україні 106 оперативних батальйонно-тактичних груп, – Пентагон
07:17
окупанти
Ворог намагається відновити наступ на Слов’янському напрямку та проводить на місці знищення десантного катера у Чорному морі підйомно-рятувальні роботи, - Генштаб ЗСУ
06:56
російські сурогати
Аналоги CoolCola, Fancy та Street. У Росії створили сурогати відомих напоїв із "впізнаваним смаком"
06:41
В Іспанії зіткнулися вантажний і пасажирський потяги: одна людина загинула, 85 постраждали
06:26
потяги
УЗ оголосила розклад додаткових евакуаційних потягів на 17 травня
06:00
фінляндія швеція нато
"Зробимо все необхідне щоб допомогти". Латвія, Литва та Естонія підтримали рішення Фінляндії та Швеції вступити у НАТО
05:43
Запорізька АЕС
Окупанти планують за допомогою "референдуму" загарбати Запорізьку АЕС
05:28
розбита російська техніка
Минулої доби українські війська на Сході знищили майже 180 окупантів та близько 30 одиниць техніки
05:03
Сенат США
Сенат США під час попереднього голосування схвалив пакет допомоги Україні на $40 млрд
04:47
зерно хліб пшениця елеватор
Євросоюз допоможе Україні експортувати заблоковане Росією зерно залізницею, - Боррель
04:24
Індія передумала купувати у Росії 10 вертольотів, вартістю понад $500 млн, - Defense News
04:02
Косово
Косово приєднується до санкцій Євросоюзу проти Росії та Білорусі
03:40
США
США готові виділити $11 млрд для уникнення глобального голоду, викликаного агресією Росії щодо України
03:16
Біля Чорнобаївки знищено склад пально-мастильних матеріалів та близько 30 окупантів, – ОК "Південь"
02:53
Зеленський
Зеленський наголосив очільникам ЄС, що нафтове ембарго в інтересах не тільки України, а й усієї Європи
02:31
збили ворожий літак
Впродовж 16 травня знищено 5 повітряних цілей росіян, зокрема літак Су-25, та пункт управління БТГ
02:09
знищена ворожа техніка
Минулої доби захисники Донбасу відбили 11 атак ворога, знищили 25 одиниць техніки та 1 літак
00:53
Оновлено
повітряна тривога
Російська авіація здійснила ракетний удар по Львівщині, ймовірно, з території Білорусі. Працювала ППО. Вибухи підтверджено в Яворівському районі
00:30
Ексклюзив
Путін Лукашенко
Путін та Лукашенко ведуть перемовини про побудову військової бази за 50 км від білорусько-українського кордону, - Згурець
00:17
Оновлено
evakuacia_Azov
З Азовсталі евакуювали 264 військовослужбовці в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Їх мають обміняти
2022, понедiлок
16 травня
23:47
Азовсталь
З Азовсталі виїхали 10 автобусів із захисниками комбінату, - Reuters
23:23
Ексклюзив
фінляндія швеція нато
Росія не зможе відповісти на розширення НАТО, - експерт-міжнародник Куса
23:15
Ганна Маляр
ЗСУ на дають росіянам просуватись углиб території на сході України, - Маляр
23:15
Аналітика
Сергій Згурець
У наступні тижні основні зусилля РФ будуть сконцентровані на оточенні Сєвєродонецька та Лисичанська. Колонка Сергія Згурця
23:11
Антоніу Гутерреш
Генсек ООН закликає Росію відкрити українські порти для експорту зерна, обіцяючи натомість лобіювання пом'якшення санкцій, - The Wall Street Journal
22:51
Netflix
Netflix працює над шостим сезоном серіалу "Чорне дзеркало", - Variety
22:47
Путін
"Час не настав". Путін не готовий до переговорів із Зеленським, - заступник глави ОПУ
22:33
Центр для українських біженців у Нідерландах
Влада Нідерландів змушена вдаватися "до примусу" муніципалітетів, які негостинно приймають українських біженців
22:31
16 травня РФ вбила 9 цивільних українців на Донеччині, - Кириленко
22:09
Музей Горького на Полтавщині
На Полтавщині декомунізували музей Горького та його погруддя
22:08
На Київщині знайшли поховання людей, яких вбили росіяни - там було три тіла
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV