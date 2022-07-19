Загарбники випусти понад 150 мін та снарядів по Сумщині за день: є поранені

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З пів на одинадцяту ранку росіяни почали обстрілювати наші території. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам", - написав він.

За день, 18 липня, ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені.

"О пів на другу росіяни вдарили із "градів" по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - додав Живицький.

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