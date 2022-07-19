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Головна війна з Росією Загарбники випусти понад 150 мін та снарядів по Сумщині за день: є поранені

Загарбники випусти понад 150 мін та снарядів по Сумщині за день: є поранені

19 липня, 2022 вiвторок
06:55
війна з Росією Обстріл Сумщини

Війська РФ із мінометів, ствольної, реактивної артилерії, кулеметів і гранатометів гатили по Сумщині. У результаті обстрілів пошкоджено будинки, господарчі споруди й поранено двох людей

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"З пів на одинадцяту ранку росіяни почали обстрілювати наші території. Вороги били по Глухівській, Шалигинській, Білопільській, Хотіньській, Миропільській, Есманьській громадам", - написав він.

За день, 18 липня, ворог випустив понад 150 мін та снарядів. Били з мінометів, ствольної та реактивної артилерії. Також росіяни відкривали вогонь з кулеметів і гранатометів.

У результаті одного з обстрілів є суттєві пошкодження та поранені. 

"О пів на другу росіяни вдарили із "градів" по Білопіллю. 40 ворожих снарядів пошкодили 16 приватних будинків мирних жителів, господарчі споруди та транспорт. Поранено двох людей", - додав Живицький.

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Росія
Сумщина
Військові новини
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