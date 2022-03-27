Загарбники застосували касетні боєприпаси під час обстрілу у Криворізькому районі на Дніпропетровщині - Офіс генпрокурора
27 березня РФ застосувала заборонені касетні боєприпаси під час обстрілу одного з населених пунктів Криворізького району на Дніпропетровщині, інформація щодо постраждалих уточнюється
Про це повідомив Офіс генпрокурора в Telegramm.
"За даними слідства, 27 березня 2022 року збройні сили РФ, нехтуючи нормами міжнародного гуманітарного права, здійснили заборонений реактивний артилерійський обстріл системою залпового вогню «Торнадо-С» одного з населених пунктів Криворізького району Дніпропетровської області. Ракета була оснащена забороненими касетними боєприпасами", – йдеться в повідомленні.
Фрагменти ракети правоохоронці і співробітники вибутохтехнічної служби вилучили під час огляду місця подій.
"Повна інформація щодо постраждалих та пошкодженої інфраструктури уточнюється. Будь-які військові об’єкти на даній території відсутні", – вказав Офіс.
Дніпропетровська обласна прокуратура почала процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
- Нагадаємо, на Донеччині окупанти обстрілюють мирне населення касетними боєприпасами.
- Про небезпеку касетних мін повідомляв Центр протидії дезінформації при РНБО України.
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