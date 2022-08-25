Загарбники зосереджують військову техніку за 60 метрів від реактора на ЗАЕС, – британська розвідка
Британська розвідка опублікувала нове оновлення щодо поточної ситуації в Україні. Російські війська розміщують свої бронетранспортери всього за 60 метрів від реактору № 5 Запорізької АЕС
Цю інформацію 25 серпня опублікувало в твіттері міністрество оборони Великої Британії.
У нових матеріалах розвідки йдеться про те, що війська РФ зосереджують свою військову техніку в 60 метрах від п'ятого реактора ЗАЕС. На думку розвідників, у такий спосіб окупанти намагалися приховати свої транспортні засоби за трубами та козловими кранами.
"Імовірно, Росія готова використовувати будь-яку українську військову активність поблизу ЗАЕС у пропагандистських цілях", – повідомляє розвідка.
Також вони зазначили, що доки російські війська залишаються на ЗАЕС, доти лишають ризики роботи реактора, зокрема збої систем охолодження, резервного джерела живлення або помилки працівників ЗАЕС, які зараз працюють під тиском.
- 23 серпня британська розвідка з'ясувала, що росіяни будують пантонну переправу через Дніпро.
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