Загострення у зоні ООС: 21 лютого російські війська 84 рази порушили "тишу" на Донбасі, з початку поточної доби - 3 обстріли
Упродовж минулої доби, 21 лютого, з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 84 порушення, 64 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння
Про це передає пресцентр штабу ООС.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.
П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.
Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.
Три рази Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Лебединське - БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.
Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.
Три рази Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Новоселівка Друга - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Двічі Новоселівка - з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.
Двічі Новомихайлівка - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.
Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.
Павлопіль - з станкових протитанкових гранатометів.
Три рази Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.
Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.
Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.
Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.
Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.
Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.
Опитне - з мінометів калібру 120 мм.
Широкіне - з мінометів калібру 120 мм.
Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.
Нью Йорк - з мінометів калібру 82 мм.
Двічі Новоташківське - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.
Майорськ - з артилерії калібру 122 мм.
Шуми - з мінометів калібру 82 мм.
Південне - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Славне - з протитанкових керованих ракетних комплексів.
Чотири рази Новогнатівку- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Невельське - з мінометів калібру 120 мм.
Двічі Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм.
Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування.
За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Російсько-окупаційні війська обстріляли:
Щастя - з станкових автоматичних гранатометів.
Двічі Маріуполь - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.
Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.
Об’єднані сили контролюють ситуацію та реагують на потенційні загрози з боку ворога.
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