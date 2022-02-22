Загострення у зоні ООС: 21 лютого російські війська 84 рази порушили "тишу" на Донбасі, з початку поточної доби - 3 обстріли

Про це передає пресцентр штабу ООС.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Двічі Талаківку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Піщевик - з мінометів калібру 120 мм.

П’ять разів Водяне - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Двічі Красногорівку - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм та ручних протитанкових гранатометів.

Мемрик - з артилерії калібру 152 мм.

Три рази Станицю Луганську - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм. станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Вісім разів Щастя - мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Лебединське - БпЛА ВОГ-17, з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Чермалик - з мінометів калібру 82 мм.

Чотири рази Кам’янку - з мінометів калібру 120 мм, станкових автоматичних гранатометів та станкових протитанкових кулеметів, великокаліберних кулеметів.

Три рази Новолуганське - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Новоселівка Друга - з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Двічі Новоселівка - з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів.

Двічі Новомихайлівка - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Двічі Лопаскине - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 82 мм.

Три рази Гнутове - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

Двічі Врубівку - з артилерії калібру 152 мм.

Павлопіль - з станкових протитанкових гранатометів.

Три рази Зайцеве - з мінометів калібру 120 мм, великокаліберних кулеметів.

Чотири рази Піски - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм, протитанкових керованих ракетних комплексів.

Миколаївку - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Двічі Верхньоторецьке - з мінометів калібру 120 мм 82 мм, ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Троїцьке - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Луганське - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів.

Лобачеве - з артилерії калібру 122 мм.

Старогнатівки - з мінометів калібру 120 мм, станкових протитанкових гранатометів, станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Гранітне - з артилерії калібру 122 мм та мінометів калібру 120 мм.

Мар’їнку - з мінометів калібру 120 мм.

Опитне - з мінометів калібру 120 мм.

Широкіне - з мінометів калібру 120 мм.

Причепилівку - з мінометів калібру 82 мм.

Нью Йорк - з мінометів калібру 82 мм.

Двічі Новоташківське - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Світлодарськ - з мінометів калібру 120 мм та 82 мм.

Майорськ - з артилерії калібру 122 мм.

Шуми - з мінометів калібру 82 мм.

Південне - з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Славне - з протитанкових керованих ракетних комплексів.

Чотири рази Новогнатівку- з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Невельське - з мінометів калібру 120 мм.

Двічі Новотроїцьке - з мінометів калібру 120 мм.

Також, зафіксовано проліт ворожого безпілотного літального апарату, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Внаслідок обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення несумісні з життям. Дванадцять військовослужбовців отримали поранення різної ступені важкості та знаходяться у лікувальних закладах. Шестеро отримали бойові травмування.

За поточну добу з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення, 2 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Російсько-окупаційні війська обстріляли:

Щастя - з станкових автоматичних гранатометів.

Двічі Маріуполь - з артилерії калібру 122 мм, мінометів калібру 120 мм.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Об’єднані сили контролюють ситуацію та реагують на потенційні загрози з боку ворога.

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