Заяву очільників відомств опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до міжнародних партнерів із проханням надати військову допомогу.

Вони наголосили: однією з найгостріших потреб ЗСУ нині є сучасна броньована техніка. Водночас важливими є посилення вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків.

"Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - мовиться в спільному тексті.

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков наголосили: РФ має значно більше військових, озброєнь та військової техніки, також загарбники надалі ведуть наступальні дії.

"Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - наголосили голови МЗС та МО.

Нагадаємо, в Інституті вивчення війни попередили: зусилля Кремля щодо створення умов для затяжної війни проти України не виключають підготовку ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році.

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