Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Загроза нового наступу російських сил є дуже реальною, - Кулеба та Резніков закликали світ надати танки Україні

Загроза нового наступу російських сил є дуже реальною, - Кулеба та Резніков закликали світ надати танки Україні

19 січня, 2023 четвер
10:24
війна з Росією ЗСУ

Очільник МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков виступили зі спільною заявою: вони закликали партнерів надати танки Україні та попередили про загрозу нового наступу РФ

Заяву очільників відомств опублікував Генеральний штаб ЗСУ.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков звернулися до міжнародних партнерів із проханням надати військову допомогу.

Вони наголосили: однією з найгостріших потреб ЗСУ нині є сучасна броньована техніка. Водночас важливими є посилення вогневих та маневрових спроможностей за допомогою танків західних зразків.

"Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах", - мовиться в спільному тексті. 

Дмитро Кулеба та Олексій Резніков наголосили: РФ має значно більше військових, озброєнь та військової техніки, також загарбники надалі ведуть наступальні дії.

"Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною", - наголосили голови МЗС та МО.

  • Нагадаємо, в Інституті вивчення війни попередили: зусилля Кремля щодо створення умов для затяжної війни проти України не виключають підготовку ймовірних рішучих стратегічних дій у 2023 році.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Світ
Україна
Росія
Захід
окупанти
допомога Україні
зброя для України
Читайте також:
Дмитро Пєсков
16 січня, 2023 понедiлок
У Путіна відреагували на удар по будинку у Дніпрі і пригрозили наслідками постачання Україні танків
Макей і Лукашенко
18 січня, 2023 середа
Лукашенко підозрює спецслужби у можливій зраді. У Білорусі загострюється ситуація, - Центр нацспротиву
Секретар РНБО України Олексій Данілов
16 січня, 2023 понедiлок
"Призначення Герасимова - останній дзвоник": Данілов заявив, що РФ готує "крайній ривок" і спрогнозував терміни
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.88
    Купівля 39.88
    Продаж 40.56
  • EUR
    Купівля 42.13
    Продаж 43.09
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, четвер
19 січня
11:25
Пригожин пояснює чому вагнерівці не можуть взяти Бахмут
ГУР: засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин прагне посилити свій вплив в оточенні Путіна
11:24
Казахстан
У Казахстані депутата виключили з партії за підтримку агресії РФ у бік України
11:14
Володимир Зеленський
Зеленський: не розумію, з ким говорити й про що, я не впевнений, що Путін живий
11:00
13 тисяч військових отримають хімічні грілки від Олега Крота та “Фундації Течія”
10:43
Танк AMX-56 Leclerc
Politico: Франція розглядає можливість передачі Україні танків Leclerc
10:41
Допомагали перекидати воєнні ешелони РФ в Україну: на Харківщині затримали експосадовців Укрзалізниці
10:12
Унаслідок дії росіян в Босфорі світ щомісяця недоотримує мільйони тонн українського продовольства
10:07
OPINION
Михайло Жернаков
ЄС додав до політичного важеля вимоги реформ ще й фінансовий
09:56
У 2023 році розпочнуться зйомки фільму про Майкла Джексона від продюсера "Богемської рапсодії"
09:50
Школа в Часовому Яру на Донеччині. Наслідки обстрілу 16 січня 2023 р.
За добу війська РФ поранили 4 мирних жителів Донеччини
09:30
обстріл Херсонщина
Росіяни 56 разів за минулу добу обстріляли Херсонщину
09:27
крилата ракта "Калібр"
РФ надалі тримає в Чорному морі 6 ракетоносіїв із загальним залпом до 40 "калібрів", - ОК "Південь"
09:18
Інфографіка
долар валюта обмін
Актуальний курс валют на 19 січня: що з доларом та євро
09:16
свічка
За час повномасштабної війни від дій РФ загинуло щонайменше 459 українських дітей
09:06
Оновлено
ПЦУ Водохреща Києво-Печерська Лавра
Епіфаній проводить літургію в Успенському соборі Києво-Печерської лаври на Водохреще
08:58
школа окупант
На Луганщині окупанти погрожують батькам, якщо діти не відвідують школи з навчальною програмою РФ, - ОВА
08:55
Вибух
У РФ звинуватили Україну в ракетному ударі по Брянській області
08:40
електроенергія
У Києві, області та Одесі тривають стабілізаційні відключення, у Дніпрі - екстрені
08:35
ЗРК С-300 РФ
Ворожі війська обстріляли Запорізьку область, ракета С-300 впала у полі
08:10
Інфографіка
окупанти, орки
За добу Росія втратила в Україні 760 солдатів, гелікоптер та 6 безпілотників
08:07
OPINION
Вадим Денисенко
Про секретну зброю росіян
08:00
Аналітика
Микола Княжицький
УПЦ МП продовжує гру проти ПЦУ, Вселенського патріарха та Української держави
07:47
Білий дім
"Кожна країна має приймати власні суверенні рішення": у Байдена прокоментували умови Шольца щодо передачі танків Україні
07:46
Нікопольщина
Росіяни випустили понад 30 снарядів по Нікопольщині цієї ночі
07:18
російські війська окупанти
Навчаннями в Білорусі РФ демонструє присутність біля кордону України, а ЗСУ відбили атаки в районах 14 міст та сіл - Генштаб
07:06
Німеччина уряд
Німеччина більше не залежить від російських енергоносіїв, - міністр фінансів
06:40
Олександр Ткаченко
Ткаченко: Нам необхідна не тільки відбудова України, а й створення нової культури
06:16
Дніпро
Канада викликала російського посла через удар по багатоповерхівці Дніпра
05:40
путін
ISW: У РФ створюють новий простір для критики Путіна, не боячись покарання
05:34
лавина
У Тибеті зійшла лавина, загинули щонайменше 8 людей
05:06
Україна Британія
Друга Конференція з питань відновлення України відбудеться у червні в Лондоні
04:39
БМП Bradley
Бронетехніка та боєприпаси на $2,6 млрд: ЗМІ розкрило деталі наступного пакета допомоги від США
04:11
Лавров
Лавров порівняв росіян з євреями в роки Голокосту. В Ізраїлі це потрактували, як "маячню та образу"
03:44
Скульптури з гною у Росії
Держдума РФ запроваджує штрафи за неправильне поводження з гноєм
03:16
цистерни з пальним
Росія може перекидати своїх військових до Білорусі у залізничних цистернах, - ЗМІ
02:48
на фото експорт зерна
Уряд України хоче розширити "зернову угоду" і відкрити морські порти для експорту сталі, - Свириденко
02:22
ЗСУ
Зеленський про ситуацію на фронті: "Фіксуємо збільшення числа обстрілів і спроб наступу"
02:20
Соледар супутник
Росія не захопила Соледар, контроль над містом залишається спірним, - Білий дім
01:52
Вірменія
"Росія більше не є надійним гравцем": ЄС розширить моніторингову місію у Вірменії
01:42
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV